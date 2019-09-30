«Дочь» Бочкаревой по сериалу «Счастливы вместе» не верит в историю с наркотиками

Российская актриса Дарья Сагалова, которая снималась в одном сериале с Натальей Бочкаревой «Счастливы вместе» и играла там ее дочь, прокомментировала историю с задержанием 39-летней артистки, передает URA.RU.

«Когда мы работали вместе (на съемках сериала — Прим. ред.), я никогда ничего за ней не замечала, при себе у нее никогда ничего не было. Мне кажется, толкнуть ее на употребление наркотиков ничего не могло» , —сообщила Сагалова.

По словам артистки, она никогда не видела, чтобы в их актерском окружении кто-то употреблял запрещенные вещества. Дарья Сагалова также отметила, что не смотрела видео с задержанием Натальи Бочкаревой.

28 сентября на улице Стромынка сотрудники ДПС остановили Cadillac, которым управляла 39-летняя Наталья Бочкарева. Во время общения с инспекторами актриса заметно нервничала. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась.

Во время досмотра у Бочкаревой был найден пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 граммов, которое согласно исследованию содержит в своем составе наркотическое средство — кокаин.

Ранее 5-tv.ru сообщал: Дана Борисова верит, что Наталья Бочкарева попалась с наркотиками.