«Это она!»: Дана Борисова верит, что Наталья Бочкарева попалась с наркотиками

В сети и тусовке отечественного шоу-бизнеса бурно обсуждают недавнее задержание звезды ситкома «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой с наркотическими веществами. Ситуацию взялась прокомментировать разбирающаяся «в теме» Дана Борисова. Телеведущая утверждает, что понимает, отчего задержанная с поличным актриса до сих пор отрицает вину.

«Видео существует. Она даже фамилию, имя и отчество называет. Это она. Я в это вполне верю, так как я сама была в такой же ситуации. Меня по алкоголю останавливали и забирали права, причем дважды. Я была в такой же ситуации и все отрицала », — заявила телеведущая.

Дана Борисова рассказала, что в гламурной тусовке знаменитостей наркотики не являются чем-то из ряда вон выходящим.

« Сейчас употребляют различные соли — амфетамин и мефедрон », — поделилась Борисова.

В прошлом телеведущая сама сталкивалась с проблемами наркотического характера. Теперь Дана Борисова пытается передать свой позитивный опыт отказа от запрещенных веществ другим.

« Я, как человек, который живет этой темой, я разбираюсь в своей болезни, я ее приняла, мне она нравится. Меня не понимают, но я ее действительно люблю. Мне нравится своим опытом делиться» , — сообщила звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актрису Наталью Бочкареву задержали в Москве с кокаином в трусах.