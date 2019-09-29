«Это она!»: Дана Борисова верит, что Наталья Бочкарева попалась с наркотиками

В сети и тусовке отечественного шоу-бизнеса бурно обсуждают недавнее задержание звезды ситкома «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой с наркотическими веществами. Ситуацию взялась прокомментировать разбирающаяся «в теме» Дана Борисова. Телеведущая утверждает, что понимает, отчего задержанная с поличным актриса до сих пор отрицает вину.
Дана Борисова рассказала, что в гламурной тусовке знаменитостей наркотики не являются чем-то из ряда вон выходящим.
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В прошлом телеведущая сама сталкивалась с проблемами наркотического характера. Теперь Дана Борисова пытается передать свой позитивный опыт отказа от запрещенных веществ другим.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актрису Наталью Бочкареву задержали в Москве с кокаином в трусах.