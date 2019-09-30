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Штурм предположила, что Бочкарева могла использовать наркотики для интима

, 23:53 Фото 29

Певица прокомментировала видео задержания звезды сериала «Счастливы вместе» в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @nataliashturm

Тема:
Наталья Бочкарева задержана с кокаином 13

Певица Наталья Штурм, получившая бешеную популярность благодаря исполнению песни «Школьный роман», прокомментировала видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой. В субботу, 28 сентября, звезду, которая управляла Cadillac, остановили сотрудники ДПС. В ходе досмотра они обнаружили пакет с порошкообразным веществом, которое, согласно исследованию, содержало в своем составе кокаин.

По мнению Штурм, артистка не могла употреблять запрещенные вещества. Певица предполагает, что звезда могла втирать кокаин и возможно, использовать его для того, чтобы доставлять удовольствие мужчинам во время полового контакта. Свои доводы исполнительница аргументировала тем, что, по предварительным данным, наркотическое средство находилось именно в трусах Бочкаревой.

«Среди знающих людей этот инновационный метод доставляет двойное удовольствие мужчинам и вызывает стопроцентную привязку к женщине. Поэтому Наталья скорее всего не употребляла (она и не похожа на наркошу хоть и не здороваемся). Втирала? Возможно. Как вариант», — поделилась звезда на своей странице в Instagram.

Instagram @nataliashturm

Кроме того, Штурм также не исключает, что Бочкареву могли подставить. В данном случае актриса может спасти свое положение, только воспользовавшись услугами высококвалифицированного адвоката, считает знаменитость.

«Угостили и подставили. Совет Наташе: нанять хорошего адвоката, а не слушать советы бывшего мужа», — заключила Штурм.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео задержания Натальи Бочкаревой. На записи видно, как звезда сериала «Счастливы вместе» говорит, что при себе имеет свернутую купюру и пакетик, где содержится запрещенное вещество. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса России.

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