Нарколог прокомментировал видео задержания Бочкаревой с кокаином

Врач-нарколог Алексей Казанцев прокомментировал видео задержания звезды сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой, на котором актриса сама признается, что имеет при себе пакет с запрещенным веществом.
По словам специалиста, на опубликованных в сети кадрах заметно, что знаменитость находится в нетрезвом состоянии, однако утверждать, что в момент досмотра сотрудниками ДПС артистка была именно в наркотическом опьянении, нельзя. Возможно, на нее подействовал алкоголь.
Кроме того, медик добавил, что 0,69 грамма кокаина — доза, которую, по предварительным данным, обнаружили в нижнем белье Бочкаревой — довольна мала. По словам Казанцева, такое количество запрещенного вещества заядлым наркоманам не хватит даже на сутки. Однако, если звезда действительно употребляла наркотические вещества и при этом пила спиртные напитки, последствия для здоровья теледивы могут быть страшными.
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Говоря о том, могла ли Бочкарева употреблять запрещенные вещества, специалист также вспомнил, что совсем недавно звезда сильно похудела — якобы, благодаря занятиям спортом, знаменитость сумела сбросить 60 килограммов, пишут РИА Новости.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что