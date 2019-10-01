Нарколог прокомментировал видео задержания Бочкаревой с кокаином

Врач-нарколог Алексей Казанцев прокомментировал видео задержания звезды сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой, на котором актриса сама признается, что имеет при себе пакет с запрещенным веществом.

По словам специалиста, на опубликованных в сети кадрах заметно, что знаменитость находится в нетрезвом состоянии, однако утверждать, что в момент досмотра сотрудниками ДПС артистка была именно в наркотическом опьянении, нельзя. Возможно, на нее подействовал алкоголь.

«Заметно, что актриса напугана, но при этом ведет себя демонстративно — это характерно для артистов с истероидным типом личности», — цитирует медика KP.RU.

Кроме того, медик добавил, что 0,69 грамма кокаина — доза, которую, по предварительным данным, обнаружили в нижнем белье Бочкаревой — довольна мала. По словам Казанцева, такое количество запрещенного вещества заядлым наркоманам не хватит даже на сутки. Однако, если звезда действительно употребляла наркотические вещества и при этом пила спиртные напитки, последствия для здоровья теледивы могут быть страшными.

« При тяжелой форме зависимости очень часто кокаин смешивают с алкоголем. Спиртное вызывает расслабление, а наркотик — наоборот, стимулирует. <.> Это очень страшный микс, который приводит к нарушению работы сердечной мышцы и может закончиться печальным исходом, вплоть до летального», — пояснил нарколог.

Говоря о том, могла ли Бочкарева употреблять запрещенные вещества, специалист также вспомнил, что совсем недавно звезда сильно похудела — якобы, благодаря занятиям спортом, знаменитость сумела сбросить 60 килограммов, пишут РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 28 сентября сотрудники ДПС остановили на улице Стромынка Cadillac, которым управляла 39-летняя Наталья Бочкарева. Во время досмотра у актрисы нашли пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 граммов, которое, согласно исследованию, содержит в своем составе наркотическое средство — кокаин. Тем временем в интервью 5-tv.ru свою причастность к задержанию актриса отрицает.