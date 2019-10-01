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Нарколог прокомментировал видео задержания Бочкаревой с кокаином

, 5:39 Видео 61

По мнению врача, на опубликованных в сети кадрах заметно, что звезда сериала «Счастливы вместе» напугана, однако утверждать, что она находится именно в наркотическом опьянении, нельзя.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, 5-tv.ru

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Наталья Бочкарева задержана с кокаином 14

Врач-нарколог Алексей Казанцев прокомментировал видео задержания звезды сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой, на котором актриса сама признается, что имеет при себе пакет с запрещенным веществом.

По словам специалиста, на опубликованных в сети кадрах заметно, что знаменитость находится в нетрезвом состоянии, однако утверждать, что в момент досмотра сотрудниками ДПС артистка была именно в наркотическом опьянении, нельзя. Возможно, на нее подействовал алкоголь.

«Заметно, что актриса напугана, но при этом ведет себя демонстративно — это характерно для артистов с истероидным типом личности», — цитирует медика KP.RU.

Кроме того, медик добавил, что 0,69 грамма кокаина — доза, которую, по предварительным данным, обнаружили в нижнем белье Бочкаревой — довольна мала. По словам Казанцева, такое количество запрещенного вещества заядлым наркоманам не хватит даже на сутки. Однако, если звезда действительно употребляла наркотические вещества и при этом пила спиртные напитки, последствия для здоровья теледивы могут быть страшными.

«При тяжелой форме зависимости очень часто кокаин смешивают с алкоголем. Спиртное вызывает расслабление, а наркотик — наоборот, стимулирует. <.> Это очень страшный микс, который приводит к нарушению работы сердечной мышцы и может закончиться печальным исходом, вплоть до летального», — пояснил нарколог.

Говоря о том, могла ли Бочкарева употреблять запрещенные вещества, специалист также вспомнил, что совсем недавно звезда сильно похудела — якобы, благодаря занятиям спортом, знаменитость сумела сбросить 60 килограммов, пишут РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 28 сентября сотрудники ДПС остановили на улице Стромынка Cadillac, которым управляла 39-летняя Наталья Бочкарева. Во время досмотра у актрисы нашли пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 граммов, которое, согласно исследованию, содержит в своем составе наркотическое средство — кокаин. Тем временем в интервью 5-tv.ru свою причастность к задержанию актриса отрицает.

Отделом дознания ОМВД по району Сокольники в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса России. Была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Тема:
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