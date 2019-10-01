Впечатляющие кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге

Разрушительный ураган «Мортимер», накануне бушевавший в Европе, дошел и до Петербурга. Пользователи социальных сетей публикуют фото и видео последствий разгула стихии в Северной столице.

Шквалистый ветер, дождь, град, вырванные с корнем деревья, опрокинутые столбы — таковы масштабы разрушений в нескольких районах города — Московском, Красносельском, Курортном и других.

«Оставил за собой сбитые деревья и столбы, мощнейший град и великолепную радугу», — пишут пользователи «ВКонтакте».

Из-за угрозы наводнения утром во вторник, 2 октября, было принято решение закрыть створы комплекса защитных сооружений и Кронштадтский корабельный фарватер, чтобы остановить движение нагонной волны от Финского залива к Петербургу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Петербург пережил шторм.