  1. Пятый канал
  4. Впечатляющие кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге

Впечатляющие кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге

, 23:25 Видео 317

Пользователи социальных сетей публикуют последствия разгула стихии в Северной столице.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Вконтакте @pitereshaet

Тема:
Погода 4030

Разрушительный ураган «Мортимер», накануне бушевавший в Европе, дошел и до Петербурга. Пользователи социальных сетей публикуют фото и видео последствий разгула стихии в Северной столице.

Шквалистый ветер, дождь, град, вырванные с корнем деревья, опрокинутые столбы — таковы масштабы разрушений в нескольких районах города — Московском, Красносельском, Курортном и других.

«Оставил за собой сбитые деревья и столбы, мощнейший град и великолепную радугу», — пишут пользователи «ВКонтакте».

Из-за угрозы наводнения утром во вторник, 2 октября, было принято решение закрыть створы комплекса защитных сооружений и Кронштадтский корабельный фарватер, чтобы остановить движение нагонной волны от Финского залива к Петербургу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Петербург пережил шторм.

Впечатляющие кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге

1/6

Вконтакте @pitereshaet

2/6

Вконтакте @pitereshaet

3/6

Вконтакте @pitereshaet

4/6

Вконтакте @pitereshaet

5/6

Вконтакте @pitereshaet

6/6

Вконтакте @pitereshaet

Тема:
Погода 4030
1 окт
Пробки на дорогах и массовые ДТП. Как Петербург пережил шторм — видео
1 окт
«Это все сказки!»: Врач скорой помощи рассказал о «синдроме метеозависимости»
1 окт
Из-за плохой погоды пробки в Петербурге достигли восьми баллов
1 окт
Мощный шторм надвигается на Петербург
30 сент
США и Канаду накрыл мощнейший снегопад — видео
30 сент
Пришла зима? На Урале выпал первый снег — видео
27 сент
Бабьему лету — быть: в Гидрометцентре рассказали о прогнозе погоды на осень
26 сент
В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы
25 сент
Гидрометцентр: температурные аномалии ожидаются в России с октября по март
25 сент
Синоптики пророчат бабье лето в Москве в октябре

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.07
0.43 70.84
0.12
Гороскоп на 2 октября: Скорпионы, зачем вы тусуетесь со странными людьми?

Последние новости

0:25
Генерал-полковник Сергей Меликов отправлен в отставку
0:15
Мадридский «Атлетико» разгромил «Локомотив» со счетом 2:0
23:53
Пугачева сделала Билану замечание по поводу затянувшегося раскаяния
23:37
Два трамвая столкнулись в Москве, есть пострадавшие — фото
23:25
Впечатляющие кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге
23:13
Лера Кудрявцева показала первый «заплыв» годовалой дочки в бассейне

Сейчас читают

Дочь Марка Захарова разрыдалась у гроба на похоронах отца
«Выход удался!» Ирина Пегова в пышном платье восхитила поклонников — фото
В Совфеде объяснили, что будет в случае удара США по Калининграду

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев