Петербург весь день во власти шторма. Ветер в городе достигал 24 метров в секунду, при этом шел сильный дождь. Не работали парки и сады в центре Северной столицы.

За сутки вода в Неве поднялась на более, чем сто сантиметров. Из-за угрозы наводнения утром приняли решение закрыть створы дамбы, чтобы остановить движение нагонной волны от Финского залива к Санкт-Петербургу.

Соответственно более, чем на десять часов было остановлено движение пассажирских и грузовых судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру и на подходе к городу образовалась очередь. Для автомобилей путь не закрывали. Водителей предупредили об опасности бокового ветра на открытых участках дамбы и соблюдении скоростного режима.

Сам город практически на весь день застыл в пробках. На дорогах — масса аварий. Артур Ломидзе следил за обстановкой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за плохой погоды пробки в Петербурге достигли восьми баллов.