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Пробки на дорогах и массовые ДТП. Как Петербург пережил шторм — видео

, 19:44 Эфирная новость 35

Ветер в Северной столице во вторник, 1 октября, достигал 24 метров в секунду.

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Фото, видео: ТАСС/Ваганов Антон, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4029

Петербург весь день во власти шторма. Ветер в городе достигал 24 метров в секунду, при этом шел сильный дождь. Не работали парки и сады в центре Северной столицы.

За сутки вода в Неве поднялась на более, чем сто сантиметров. Из-за угрозы наводнения утром приняли решение закрыть створы дамбы, чтобы остановить движение нагонной волны от Финского залива к Санкт-Петербургу.

Соответственно более, чем на десять часов было остановлено движение пассажирских и грузовых судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру и на подходе к городу образовалась очередь. Для автомобилей путь не закрывали. Водителей предупредили об опасности бокового ветра на открытых участках дамбы и соблюдении скоростного режима.

Сам город практически на весь день застыл в пробках. На дорогах — масса аварий. Артур Ломидзе следил за обстановкой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за плохой погоды пробки в Петербурге достигли восьми баллов.

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