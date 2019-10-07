Соседи Натальи Бочкаревой заявили об исчезновении актрисы

Журналисты подозревают, что актриса Наталья Бочкарева решила «залечь на дно» после скандального инцидента с кокаином. Артистку, прославившуюся после выхода сериала «Счастливы вместе» уже продолжительное время не наблюдают дома соседи.
Кроме того сообщается, что актриса отменила занятия в недавно открывшейся школе-студии для одаренных детей и не водит своих чад в школу.
По информации StarHit, недавно Наталья Бочкарева приезжала в школу-студию глубокой ночью, чтобы вывезти личные вещи. Личный автомобиль звезды сериалов по-прежнему припаркован у подъезда дома. Также отмечается, что Наталья Бочкарева перестала отвечать на звонки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что светские львицы Анастасия Волочкова и Эвелина Бледанс вступились за артистку после скандала с кокаином.