Соседи Натальи Бочкаревой заявили об исчезновении актрисы

Журналисты подозревают, что актриса Наталья Бочкарева решила «залечь на дно» после скандального инцидента с кокаином. Артистку, прославившуюся после выхода сериала «Счастливы вместе» уже продолжительное время не наблюдают дома соседи.

«Бросила свою машину стоимостью четыре миллиона рублей под окнами и пропала с радаров. На звонки не отвечает, дверь не открывает и не водит детей в школу», — рассказала соседка Бочкаревой.

Кроме того сообщается, что актриса отменила занятия в недавно открывшейся школе-студии для одаренных детей и не водит своих чад в школу.

По информации StarHit, недавно Наталья Бочкарева приезжала в школу-студию глубокой ночью, чтобы вывезти личные вещи. Личный автомобиль звезды сериалов по-прежнему припаркован у подъезда дома. Также отмечается, что Наталья Бочкарева перестала отвечать на звонки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что светские львицы Анастасия Волочкова и Эвелина Бледанс вступились за артистку после скандала с кокаином.