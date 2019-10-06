Волочкова вступилась за задержанную с наркотиками актрису Бочкареву

Анастасия Волочкова в эфире одного из федеральных каналов вступилась за попавшуюся с наркотиками актрису Наталью Бочкареву. Видео задержания сотрудниками ДПС звезды сериала «Счастливы вместе» появилось в интернете 28 сентября. Правоохранительные органы сообщили, что завели уголовное дело, сама же актриса все отрицала, называя происходящее «подставой» и попыткой нажиться на ее имени.

«Я верю Наташе. Вокруг звезд удобно устраивать инсинуации. Она ничего не делала. Просто ехала к себе домой. У нас много в жизни наркоманов, которые совершают преступления. Но это не тот случай», — цитирует Волочкову Teleprogramma.pro.

Балерина также заметила, что публичные люди очень ранимы, и никто не задумывается, какой тяжелой ценой им приходится расплачиваться за успех.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по словам друга Натальи Бочкаревой, музыканта Андрея Ковалева, из-за происходящего у актрисы на нервной почве начался жар и парализовало половину лица. А соседка рассказала, что к дому приезжала скорая.