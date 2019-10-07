«Случайность»: Бледанс публично заступилась за пойманную с кокаином Бочкареву

Актриса Эвелина Бледанс публично заступилась за коллегу Наталью Бочкареву, задержанную с кокаином. По мнению артистки, произошедшее со звездой сериала «Счастливы вместе» — случайность. Об этом она заявила в Instagram.
Таким образом она сделала анонс программы на одном из федеральных телеканалов, на которой как раз и обсуждали произошедшее с Натальей Бочкаревой. Подписчики актрисы в Instagram, в свою очередь, ее позицию не поддержали.
«Помогать нужно тем, кто просит о помощи, а Бочкарева выбрала другую позицию — я не я, корова не моя…» — высказался пользователь.
«Ох… А если бы человек в таком состоянии сбил людей, детей? Что бы вы тогда сказали?» — озадачился другой.
«Кокаин — это когда уже с жиру беситься начинает человек», — считает юзер.
«Это хорошо, что вы защищаете коллегу по цеху, но закон должен быть един для всех», — добавил еще один подписчик.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как за Наталью Бочкареву также заступилась и Анастасия Волочкова.