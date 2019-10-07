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«Случайность»: Бледанс публично заступилась за пойманную с кокаином Бочкареву

, 3:28 33

Актриса не верит, что ее коллега может употреблять наркотики на постоянной основе.

Фото: www.globallookpress.com © Anatoly Lomokhov

Тема:
Наталья Бочкарева задержана с кокаином 24

Актриса Эвелина Бледанс публично заступилась за коллегу Наталью Бочкареву, задержанную с кокаином. По мнению артистки, произошедшее со звездой сериала «Счастливы вместе» — случайность. Об этом она заявила в Instagram.

«Наташе предстоят судебные разбирательства и вроде инцидент налицо, но лично мне хочется верить, что это случайность! Ну знаете, бывает человеку плохо, а тут „добрый дядя“ с таблеткой счастья… У Наташи двое детей и я очень надеюсь, что суд будет к ней благосклонен», написала Бледанс.

Instagram @bledans

Таким образом она сделала анонс программы на одном из федеральных телеканалов, на которой как раз и обсуждали произошедшее с Натальей Бочкаревой. Подписчики актрисы в Instagram, в свою очередь, ее позицию не поддержали.

«Помогать нужно тем, кто просит о помощи, а Бочкарева выбрала другую позицию — я не я, корова не моя…» — высказался пользователь.

«Ох… А если бы человек в таком состоянии сбил людей, детей? Что бы вы тогда сказали?» — озадачился другой.

«Кокаин — это когда уже с жиру беситься начинает человек», — считает юзер.

«Это хорошо, что вы защищаете коллегу по цеху, но закон должен быть един для всех», — добавил еще один подписчик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как за Наталью Бочкареву также заступилась и Анастасия Волочкова.

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