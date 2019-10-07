Основатель «Дома-2» Комиссаров рассказал о «звездных» качествах Бузовой

Основатель телепроекта «Дом-2» Валерий Комиссаров уверен, что поющая телеведущая Ольга Бузова еще «всем покажет», поскольку обладает главными звездными качествами. Это, по его мнению, искренность, доброта и естественность, передает Teleprogramma.Pro. Именно Комиссаров в свое время уговорил артистку не покидать телестройку, разглядев в ней «грозу российского шоу-бизнеса».

«Бузова — классический женский антидепрессант. Другие смотрят на нее и думают: у Оли получилось, значит и я смогу. Вообще она всем еще покажет», — считает он.

Сама Ольга Бузова также не скрывает, что до сих пор благодарна Валерию Комиссарову. По словам поющей телеведущей, он все время называл ее «уникальной девочкой».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат Виталий Милонов сравнил популярность Ольги Бузовой с запущенным сифилисом.