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  4. Основатель «Дома-2» Комиссаров рассказал о «звездных» качествах Бузовой

Основатель «Дома-2» Комиссаров рассказал о «звездных» качествах Бузовой

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В свое время именно Валерий Комиссаров уговорил артистку остаться на телестройке.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Тема:
Ольга Бузова 627

Основатель телепроекта «Дом-2» Валерий Комиссаров уверен, что поющая телеведущая Ольга Бузова еще «всем покажет», поскольку обладает главными звездными качествами. Это, по его мнению, искренность, доброта и естественность, передает Teleprogramma.Pro. Именно Комиссаров в свое время уговорил артистку не покидать телестройку, разглядев в ней «грозу российского шоу-бизнеса».

«Бузова — классический женский антидепрессант. Другие смотрят на нее и думают: у Оли получилось, значит и я смогу. Вообще она всем еще покажет», считает он.

Сама Ольга Бузова также не скрывает, что до сих пор благодарна Валерию Комиссарову. По словам поющей телеведущей, он все время называл ее «уникальной девочкой».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат Виталий Милонов сравнил популярность Ольги Бузовой с запущенным сифилисом.

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