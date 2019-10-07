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Погода предзимья пришла в Россию раньше почти на два месяца

, 9:01 58

В Гидрометцентре рассказали о погоде на ближайшее время.

Фото: DPA/TASS

Тема:
Погода 4034

Специалист Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала о погоде в России на ближайшую неделю. Об этом пишет «Российская газета».

В средней полосе РФ выпал снег. Холодный циклон вызвал похолодание на 2-4 градуса на северо-западе и в центре России. Погода по всей стране больше напоминает ноябрьский период.

«Устойчивый снежный покров обычно образуется в средней полосе в 20 числах ноября. Это погода предзимья, как мы ее называем», — сказала эксперт.

В Ярославской и Рязанской областях ожидается выпадение обильных осадков в начале недели.

Днем 7 октября на севере Центрального округа столбик термометра покажет от 0 до +5 градусов. На юге региона будет чуть теплее: от 4 до 9 градусов. Однако уже к концу недели ожидается потепление до +14 градусов.

В понедельник холодный циклон придет в Поволжье. Температура воздуха днем на севере региона составит от 10 до 15 градусов выше нуля. В южной части Поволжья будет чуть теплее — от 12 до 17 градусов тепла.

На юге России в начале недели сильно похолодает. Столбик термометра днем в Краснодарском крае и Ростовской области покажет +10 и более градусов, тогда как еще неделю назад в регионах стояла 30-градусная жара.

В Крыму погода еще позволяет купаться. Температура воздуха в начале недели составит от +17 до +19 градусов. В южном Сочи стоит довольно теплая погода — столбик термометра 7 октября покажет до +23 градусов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что метеоролог сообщил о постепенном сокращении зимы в средней полосе России.

Тема:
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