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Стало известно, куда Наталья Бочкарева пропала после скандала с наркотиками

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Звезда «Счастливы вместе» перестала выходить на связь с друзьями и коллегами — кроме того, женщину давно не видели даже соседи.

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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После того, как Наталью Бочкареву задержали с запрещенными веществами, актриса прервала общение с близкими и коллегами. Куда пропала женщина, известно не было, однако теперь появилась информация о причинах такого решения звезды сериала «Счастливы вместе».

По словам близкого друга Бочкаревой — музыканта Андрея Ковалева — все контакты актриса оборвала по совету адвокатов, которых наняла для собственной защиты после скандального инцидента. В связи с произошедшим у Натальи резко ухудшилось состояние здоровья — ее даже частично парализовало. Но, как утверждает Ковалев, сейчас она чувствует себя лучше. Однако остается непонятным, для каких именно целей звезда наняла адвокатов и какие именно специалисты сотрудничают с телезвездой.

«Для каких целей наняли адвокатов — пока сложно понять. Нет еще результатов анализов. Осуществляется экспертиза, проводятся анализы, смывы и так далее. Когда все это будет понятно — тогда будет решено, что делать», — цитирует музыканта Teleprogramma.pro.

Бочкарева не только не поддерживает связь со своим окружением, но и не выходит из дома. Наталья даже не появляется в собственной школе-студии, которую она открыла для работы с одаренными детьми.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что об исчезновении Натальи Бочкаревой сообщили соседи звезды.

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