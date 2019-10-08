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  4. Ольга Бузова рассказала о судебной тяжбе с Дмитрием Тарасовым за имущество

Ольга Бузова рассказала о судебной тяжбе с Дмитрием Тарасовым за имущество

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До конца года певица может начать раздел совместно нажитого имущества.

Фото: ТАСС / Стоян Васев

Тема:
Ольга Бузова 629

Певица и телеведущая Ольга Бузова намекнула на возможный судебный процесс с экс-супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым, пишет издание Дни.ру. По ее словам, после развода спортсмен повел себя не лучшим образом: присвоил себе квартиру и машину. И то, и другое было записано на него.

Однако имущество, нажитое супругами в период брака, считается совместно нажитым вне зависимости от того, на кого оно оформлено. Этим положением закона Бузова и может воспользоваться, на что недавно намекнула публично.

Знаменитость рассказала, что не виделась с Тарасовым со дня расторжения брата — 30 декабря 2016 года. Поющая телеведущая уверяет, что футболист избегает мест, которые она посещает. Но на суде бывшему возлюбленному придется все же появиться и держать ответ.

«По закону я имею право обратиться в суд в течение трех лет после расторжения брака. Срок истекает 30 декабря 2019 года. Так что еще не вечер — время есть!» — сказала певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что основатель «Дома-2» Комиссаров рассказал о «звездных» качествах Бузовой.

Тема:
Ольга Бузова 629
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