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  4. ДНР и ЛНР заявили о готовности возобновить отвод сил у сел Золотое и Петровское

ДНР и ЛНР заявили о готовности возобновить отвод сил у сел Золотое и Петровское

, 15:41 Видео 18

Ополченцы приступят к выполнению обязательств в среду, 9 октября.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Rekun, Serhii Hudak, YouTube / НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС - ХАРКІВ

Тема:
Украинский кризис 194

Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик подтвердили Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ свою готовность возобновить отвод сил в районе сел Золотое и Петровское.

В ДНР уведомили, что намерены приступить к устранению нарушений на ранее разведенном участке возле Петровского. Это будет происходить в соответствии с утвержденным в Минске планом-графиком по возобновлению обязательств сторон в части реализации Рамочного решения.

Как заявили в Народной милиции ДНР, в среду, 9 октября, «при подтверждении СММ ОБСЕ готовности ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим.ред.) к выполнению синхронных, зеркальных шагов по возобновленному разведению сил и средств, начнется процесс по устранению зафиксированных Миссией нарушений — отводу обнаруженного вооружения и вооруженных лиц с участка разведения, который будет осуществляться в течение трех дней».

Перед началом выполнения этих действий в подтверждение будет запущена сигнальная ракета белого цвета.

В свою очередь Народная милиция ЛНР подтвердила СММ ОБСЕ готовность возобновить 9 октября отвод сил в районе населенного пункта Золотое. По словам ее представителя Ивана Филипоненко, Луганск неукоснительно соблюдает Минские соглашения и действует согласно плану разведения сил и средств, пишет РИА Новости.

Изначально отвод бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ополченцев из населенных пунктов Золотое и Петровское был запланирован на понедельник, 7 октября, однако там «неожиданно» появились боевики батальона «Азов», чтобы «защищать каждый сантиметр украинской земли».

По мнению депутата Госдумы от Крыма Андрея Козенко, срыв сроков отвода войск в Донбассе является доказательством двойной игры Киева.

Тема:
Украинский кризис 194
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