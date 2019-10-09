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В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

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Потери туристической индустрии страны в июле–августе оцениваются примерно в 113 миллионов долларов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Voller Ernst / Siegfried Steinac

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Глава администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили в интервью для телекомпании «Имеди» рассказала об убытках, которые понес Тбилиси после запрета авиасообщения с Москвой. По словам политика, только за два последних летних месяца 2019 года страна потеряла порядка 113 миллионов долларов: 57 — за июль и 56 — за август.

В сентябре российский турпоток сократился примерно на 20%, отметила Квривишвили. По ее словам, данная тенденция негативно влияет на бизнес, частный сектор и туристическую индустрию в стране.

Глава администрации туризма Грузии добавила, что в первой половине года доходы государства от туризма росли, поэтому власти страны ожидали положительной динамики и в третьем квартале 2019-го, однако в связи с июньским инцидентом, доходы Тбилиси от туристической индустрии существенно сократились.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась за путь диалога с Россией.

Российско-грузинские отношения обострились 20 июня. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Они пытались прорваться в здание парламента с требованием отставки правительства.

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