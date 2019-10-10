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Ректор ИМЦ признал, что отказал Бочкаревой в аренде студии после наркоскандала

, 13:47 Эксклюзивное интервью 17

Руководитель института Жириновского запретил актрисе заниматься с детьми в стенах вуза, потому что история с найденным у нее порошком не вписалась в воспитательную политику заведения.

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Фото, видео: Instagram @natalia_bochkareva_official

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Ректор московского Института мировых цивилизаций, учрежденного Владимиром Жириновским, подтвердил, что отказал Наталье Бочкаревой в аренде помещения. Как уточнял 5-tv.ru, в здании вуза звезда ситкома «Счастливы вместе» снимала театральную студию под собственную школу для одаренных детей. Учреждение актрисы не успело проработать и одного учебного года.

В эксклюзивном интервью руководитель ИМЦ Олег Слободчиков признал, что прекратил деловые отношения с Бочкаревой после скандала с найденными у нее наркотиками. По его словам, институт занимается не только обучением, но и разносторонней воспитательной работой студентов. На базе вуза располагаются театральная и танцевальная студии, команда КВН, спортивные клубы и секции. А история с найденным у актрисы порошком не вписалась в воспитательную политику учебного заведения.

«Мы договорились (с Бочкаревой — прим.ред.), что она ведет три группы студентов, и мы разрешаем ей на наших площадях проводить дополнительные занятия. Но после того случая с наркотиками отношения мы прекратили по моей инициативе. Я сказал, что сотрудничество невозможно. Это не входит в концепцию нашей воспитательной работы. Мы за здоровый образ жизни. Мы не курим, не пьем, занимаемся спортом. Наркотики — это исключено и не допустимо. Поэтому, как только стало известно (об истории с наркотиками — при. ред.), я связался с Натальей Владимировной и прекратил с ней сотрудничество», — заявил он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эвелина Бледанс публично заступилась за пойманную с порошком Бочкареву.

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