Древнейший город Сирии Мааюлюля поднимают из руин. Его храмы и церкви были местом массового паломничества христиан. Война изменила город до неузнаваемости. Боевики разграбили и разрушили все святыни. В главной местной достопримечательностью – монастыре Святой Феклы повстанцы устроили настоящий погром, служительниц церкви взяли в заложники.

К счастью, все это уже в прошлом. И в Маалюле вновь звонят колокола. В город стали возвращаться паломники и туристы – ценители древностей.

Алексей Шанев передает из Сирии.

А в это время на севере страны проходит операция турецких войск «Источник мира». ВС Турции нанесли удары по 181 объекту террористических организаций.