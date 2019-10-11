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Древнейший город Сирии Мааюлюля поднимают из руин

, 14:07 Эфирная новость 11

Война изменила один из главных городов массового паломничества христиан до неузнаваемости.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4358

Древнейший город Сирии Мааюлюля поднимают из руин. Его храмы и церкви были местом массового паломничества христиан. Война изменила город до неузнаваемости. Боевики разграбили и разрушили все святыни. В главной местной достопримечательностью – монастыре Святой Феклы повстанцы устроили настоящий погром, служительниц церкви взяли в заложники.

К счастью, все это уже в прошлом. И в Маалюле вновь звонят колокола. В город стали возвращаться паломники и туристы – ценители древностей.

Алексей Шанев передает из Сирии.

А в это время на севере страны проходит операция турецких войск «Источник мира». ВС Турции нанесли удары по 181 объекту террористических организаций.

Тема:
Война в Сирии 4358
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