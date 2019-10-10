Войска Турции продолжают продвигаться на севере Сирии

В Западных СМИ появились первые сообщения о погибших на севере Сирии после ударов турецкой армии. Но данные эти трудно подтвердить, ситуация в зоне спецоперации крайне неясная. Причем буквально. В воздухе пыль от бомбежек и гарь от нефти, курды для затруднения наступления турок поджигают скважины и мини-заводы по переработке топлива.

Пока речь идет о точечной операции в районе городов Эль-Камышла и Телль-Абьяд. Но ранее турецкие военные озвучивали планы по зачистке огромной полосы вдоль границы длиной в 480 и шириной в 30 километров.

Тем временем сообщатся, что турецкие войска продолжают продвижение в Сирии. Об этом пишет агентство Anadolu на своей странице в Twitter со ссылкой на министерство обороны Турции.

«Турецкие войска продолжают продвигаться на восток региона реки Евфрат в Сирии после наземного наступления в рамках операции «Источник мира», — пишет издание.

ВС Турции нанесли удары по 181 объекту террористических организаций в ходе трансграничной операции «Источник мира» к востоку от реки Евфрат в Сирии. Корреспондент МИЦ «Известия» Александр Сиротин следит за ситуацией. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты разрушат экономику Турции, если она начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии.