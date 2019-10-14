Путин отметил роль Саудовской Аравии в сирийском урегулировании

Главная политическая новость дня — официальный визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Российский лидер посетит Королевство спустя 12 лет после своего первого визита в Эр-Рияд. В планах — десятки важнейших соглашений на миллиарды долларов.

Речь идет о партнерстве в сферах космических технологий, транспорта, нефтедобычи, а также сельского хозяйства.

В Саудовской Аравии цены на бензин одни из самых низких в мире благодаря колоссальным разведанным запасам нефти, больше — только у Венесуэлы. Трудно поверить, но в 30 годы прошлого века из наших портов сюда шли советские танкеры с керосином: о черном золоте на Аравийском полуострове тогда никто не знал. В Эр-Рияде хорошо помнят: когда-то именно Советский Союз стал первым неарабским государством, признавшим Саудовскую Аравию, а потом — десятилетия затишья. Ренессанс в отношениях Москвы и Эр-Рияда во многом стал возможен благодаря личным контактам президента России и Саудовской королевской семьи.

Россию на ближнем видят в роли миротворца и посредника. В том числе, когда речь заходит о послевоенном устройстве Сирии.

Перед действительно исторической встречей, Владимир Путин дал интервью арабским СМИ.

Что успели обсудить, знает Николай Иванов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин отметил уникальность российского гиперзвукового оружия.