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  4. Путин отметил роль Саудовской Аравии в сирийском урегулировании

Путин отметил роль Саудовской Аравии в сирийском урегулировании

, 6:26 Эфирная новость 33

В понедельник российский лидер спустя 12 лет посетит Саудовскую Аравию, где проведет переговоры с королем Салманом и наследным принцем королевства.

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Фото, видео: ТАСС/Климентьев Михаил, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4367

Главная политическая новость дня — официальный визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Российский лидер посетит Королевство спустя 12 лет после своего первого визита в Эр-Рияд. В планах — десятки важнейших соглашений на миллиарды долларов.

Речь идет о партнерстве в сферах космических технологий, транспорта, нефтедобычи, а также сельского хозяйства.

В Саудовской Аравии цены на бензин одни из самых низких в мире благодаря колоссальным разведанным запасам нефти, больше — только у Венесуэлы. Трудно поверить, но в 30 годы прошлого века из наших портов сюда шли советские танкеры с керосином: о черном золоте на Аравийском полуострове тогда никто не знал. В Эр-Рияде хорошо помнят: когда-то именно Советский Союз стал первым неарабским государством, признавшим Саудовскую Аравию, а потом — десятилетия затишья. Ренессанс в отношениях Москвы и Эр-Рияда во многом стал возможен благодаря личным контактам президента России и Саудовской королевской семьи.

Россию на ближнем видят в роли миротворца и посредника. В том числе, когда речь заходит о послевоенном устройстве Сирии.

Перед действительно исторической встречей, Владимир Путин дал интервью арабским СМИ.

Что успели обсудить, знает Николай Иванов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин отметил уникальность российского гиперзвукового оружия.

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