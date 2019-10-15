Дональд Трамп: «Я готов быстро уничтожить турецкую экономику»

США вводят санкции против Турции. Соответствующий указ подписал Дональд Трамп. В Белом доме отметили, ограничения коснутся всех, кто причастен к военной операции в Сирии. В черный список уже включили трех чиновников, это представители министерства энергетики и обороны.

Кроме того, американцы намерены приостановить переговоры о торговом соглашении с Турцией и повысить ввозные пошлины на сталь из этой страны до 50%. По словам Трампа, это только начало.

«США будут агрессивно использовать экономические санкции, чтобы наказать тех, кто поддерживает, в том числе финансово, отвратительные события в Сирии. Я готов быстро уничтожить турецкую экономику, если турецкие лидеры продолжат идти этим разрушительным путем».

Трамп также заявил, что в будущем ограничения могут затронуть финансовый сектор и выдачу виз.

США вводят санкции на фоне военной операции, объявленной Турцией в Сирии. Она началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Анкара намерена создать так называемую буферную зону, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы.

Туда, по задумке, смогут вернуться сирийские беженцы. Агентство САНА назвало эту операцию агрессией. В свою очередь, мировое сообщество осудило действия Анкары.