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  4. «Опять хайп?» Наталья Бочкарева собралась на гастроли после наркоскандала

«Опять хайп?» Наталья Бочкарева собралась на гастроли после наркоскандала

, 13:54 Фото 752

Подписчики актрисы уже не верят ни одному ее слову. Новую волну негатива вызвали не подтвердившиеся сообщения о параличе лица звезды.

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Фото, видео: Instagram @natalia_bochkareva_official

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Наталья Бочкарева после недавнего скандала с наркотиками, кажется, уже пришла в себя. В Instagram актриса рассказала о предстоящем гастрольном туре, в составе театральной труппы.

«Всю неделю ежедневно разные спектакли в разных городах… Переезды, перелеты, выкладываешься на полную на сцене и опять в дорогу», — подписала пост знаменитость, сопроводив его хэштегами настоящего трудоголика: #трудовыебудни #театр #гастроли #любимаяработа.

Instagram @natalia_bochkareva_official

Поклонники Натальи Бочкаревой пришли в замешательство от новости о гастрольном туре кумира. Ведь совсем недавно в сети муссировались слухи о параличе лицевых нервов знаменитости. Об этой новости сообщил не абы кто, а хороший друг актрисы. Соседи оскандалившейся звезды утверждали, что у ее дома дежурит скорая. Однако артистка до сих пор не посчитала нужным объясниться перед фанатами, которые так за нее переживают.

«Простое желание взрослого человека знать, что происходит с любимым артистом? Почему нет объяснения?»

«Что происходит?!»

«Наконец-то появилась! Где пропадала?!» — вопрошают фолловеры.

Хейтеры актрисы были гораздо жестче и бескомпромисснее поклонников Натальи Бочкаревой.

«Это вы с параличом лица гастролируете?»

«Что там про парез лица? Опять хайп?» — оставили едкие комментарии злопыхатели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что арендодатель Натальи Бочкаревой прогнал ее после наркоскандала.

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