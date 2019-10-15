Спецпредставитель президента РФ по Сирии: Москва не поддерживала операцию Анкары

Москва априори считала недопустимой любую военную операцию Анкары на северо-востоке Сирии и никогда не поддерживала ввод в арабскую республику турецких войск. Об этом рассказал специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

« Мы всегда призывали к сдержанности Турцию, всегда считали, что какая-то военная операция на территории Сирии, она неприемлема », — приводит его слова РИА Новости.

Спецпредставитель президента РФ обратил внимание, что проводимая Турцией операция «Источник мира» способна нарушить хрупкий межконфессиональный мир на севере Сирии, где проживают не только курды, но и арабы, и сунниты.

Лаврентьев подчеркнул, что безопасность турецко-сирийской границы « должна быть обеспечена именно за счет ввода правительственных сил на всем протяжении границы ».

« Поэтому мы никогда не выступали и не поддерживали идею ввода, в том числе турецких подразделений, не говоря уже о сирийской вооруженной оппозиции », — еще раз подчеркнул он.

Кроме того, Лаврентьев подтвердил, что представители Дамаска и курдов действительно провели переговоры на территории российской базы в Хмеймиме, однако Москве об их сути неизвестно.

Ранее командующий курдами в Сирии заявил о намерении просить помощи у России.

9 октября президент Турции Тайип Эрдоган распорядился начать операцию «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»*.

Лаврентьев в составе российской делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным находятся 15 октября в Абу-Даби, где, в том числе обсуждают с саудовскими коллегами сирийское урегулирование.