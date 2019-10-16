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Курды возвращаются под контроль Дамаска — репортаж

, 17:53 Эфирная новость 33

В сирийском Манбидже развевается триколор. Местность вдоль линии соприкосновения сил Дамаска с вооруженными силами Турции теперь патрулирует российская военная полиция.

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Фото, видео: ТАСС / West Coast Surfer; 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4379

В сирийском Манбидже развевается триколор. Теперь российская военная полиция тщательно следит за ситуацией, патрулирует местность вдоль линии соприкосновения сил Дамаска с вооруженными силами Турции. Патрулирование организовано и в самом городе и по его периметру. И со стороны, откуда подходила сирийская армия, и с противоположной, где на подступах стоят турки. Задача — обеспечить безопасность мирного населения.

Манбидж — место столкновения массы разных интересов. В августе курдские Силы народной самообороны выбили отсюда боевиков ИГИЛ*. И тут объявили о своем неподчинении законным сирийским властям. Их поддержали американцы, и еще пару дней назад вместо нашего патруля по этим дорогам колесили «хаммеры» под звездно-полосатыми флагами. Не редко маршруты наших полицейских и военных США пересекались.

«Военнослужащие США с двух своих военных баз постоянно нам препятствовали. Перехватывали нас на дороге. И у нас было разное понимание зон ответственности. В течение вот прошлой недели с ними три раза столкнулись. Все три раза встретились. Друг друга блокировали», — рассказывает офицер военной полиции ВС РФ Сафар Сафаров.

Когда в этот и без того непростой расклад своей военной операцией вмешались турки, американцы начали покидать свои базы и уходить. Навстречу туркам со стороны Алеппо пошла сирийская армия. И курды согласились вернуться под контроль Дамаска, заручившись поддержкой тех, кого еще вчера считали врагами. Подробности — в репортаже Семена Еремина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что накануне, 15 октября, состоялся телефонный разговор между Вадимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого лидеры обсудили ситуацию в Сирии.

* — Террористическая организация запрещена в РФ.

Тема:
Война в Сирии 4379
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