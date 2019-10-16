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  4. Коалиция во главе с США покинула сирийский Манбидж

Коалиция во главе с США покинула сирийский Манбидж

, 10:05 Эфирная новость 32

Отступление войск США из сирийского Манбиджа подтвердил официальный представитель международной коалиции по борьбе с террористическими группировками Майлз Каггинс.

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Фото, видео: Sgt. Nicole Paese, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4378

В Сирии американские военные покинули базу, расположенную в городе Манбидж. Ранее эта территория контролировалась курдами. По данным российского Министерства обороны, военнослужащие США направились в сторону границы с Ираком. Сейчас населенный пункт, занят сирийскими правительственными войсками. Российская военная полиция следит за ситуацией и патрулирует местность вдоль линии соприкосновения сил Дамаска с вооруженными силами Турции.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии.

Тема:
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