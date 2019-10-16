Коалиция во главе с США покинула сирийский Манбидж

В Сирии американские военные покинули базу, расположенную в городе Манбидж. Ранее эта территория контролировалась курдами. По данным российского Министерства обороны, военнослужащие США направились в сторону границы с Ираком. Сейчас населенный пункт, занят сирийскими правительственными войсками. Российская военная полиция следит за ситуацией и патрулирует местность вдоль линии соприкосновения сил Дамаска с вооруженными силами Турции.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии.