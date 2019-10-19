Судьба 15 человек остается неизвестной после прорыва дамбы под Красноярском

Судьба 15 человек остается неизвестной после прорыва дамбы на реке Сейба в Красноярском крае. По предварительным данным, десять человек погибли, еще 15 понадобилась помощь медиков.
Сообщается, что волна селевого потока после ЧП в поселке Щетинкино Курагинского района достигала высоты порядка четырех метров, пишет ТАСС.
На месте ЧП работают экстренные службы региона, но из-за удаленности местности есть проблемы со связью.
Прокуратура Красноярского края инициировала проверку в связи с гибелью людей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошло в 02.00 утра по московскому времени.