Судьба 15 человек остается неизвестной после прорыва дамбы под Красноярском

Судьба 15 человек остается неизвестной после прорыва дамбы на реке Сейба в Красноярском крае. По предварительным данным, десять человек погибли, еще 15 понадобилась помощь медиков.

Сообщается, что волна селевого потока после ЧП в поселке Щетинкино Курагинского района достигала высоты порядка четырех метров, пишет ТАСС.

На месте ЧП работают экстренные службы региона, но из-за удаленности местности есть проблемы со связью.

Прокуратура Красноярского края инициировала проверку в связи с гибелью людей.

К ликвидации последствий происшествия привлечены 270 человек и около 50 единиц техники, включая авиацию. К сожалению, установить точное количество человек, которые проживали в затопленных общежитиях, пока невозможно, так как учет жильцов не велся. Об этом доложили в МЧС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошло в 02.00 утра по московскому времени.