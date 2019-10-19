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Судьба 15 человек остается неизвестной после прорыва дамбы под Красноярском

, 6:01 53

По предварительной информации, десять человек погибли в результате ЧП на реке Сейба.

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Фото, видео: МЧС РФ, 5-tv.ru

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 7

Судьба 15 человек остается неизвестной после прорыва дамбы на реке Сейба в Красноярском крае. По предварительным данным, десять человек погибли, еще 15 понадобилась помощь медиков.

Сообщается, что волна селевого потока после ЧП в поселке Щетинкино Курагинского района достигала высоты порядка четырех метров, пишет ТАСС.

На месте ЧП работают экстренные службы региона, но из-за удаленности местности есть проблемы со связью.

Прокуратура Красноярского края инициировала проверку в связи с гибелью людей.

К ликвидации последствий происшествия привлечены 270 человек и около 50 единиц техники, включая авиацию. К сожалению, установить точное количество человек, которые проживали в затопленных общежитиях, пока невозможно, так как учет жильцов не велся. Об этом доложили в МЧС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошло в 02.00 утра по московскому времени.

Тема:
Прорыв дамбы под Красноярском 7
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