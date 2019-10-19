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Жителей Красноярского края, где прорвало дамбу, эвакуируют

, 10:11 Видео 92

Как сообщили местные власти, всем пострадавшим в результате ЧП, будет оказана материальная помощь.

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Фото, видео: 5-tv.ru

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Прорыв дамбы под Красноярском 20

Жителей Красноярского поселка Щетинкино, вблизи которого в субботу, 19 октября, прорвало дамбу, эвакуируют. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина.

В результате ЧП, произошедшем в Курагинском районе региона, по предварительным данным, погибли 13 человек и еще 44 получили повреждения. Как сообщил губернатор края Александр Усс, всем пострадавшим будет оказана материальная помощь. Сейчас их вывозят в районную больницу.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, рабочие, трудившиеся на золотодобывающем артели, жили в строительных вагончиках по девять-десять человек. По информации местных властей, в таких сооружениях жило порядка 74 человек.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю полковник Матыленко Олег Геннадьевич. Он отметил, что волной высотой 3,5 — 4 метра было смыто два домика, где проживали рабочие. Телефон горячей линии, по которой можно узнать сведения о родных и близких, оказавшихся в районе ЧП — 275-16-41.

На месте происшествия работают шесть вертолетов МИ-8 МЧС России и шесть маломерных судов ГИМС, к работе также привлечены сотрудники МЧС и МВД. Общее число людей, задействованных в операции по ликвидации инцидента, составляет более 100 человек, но должно быть увеличено до 300. Такое распоряжение дал глава МЧС Евгений Зиничев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что могло стать причиной разрушения дамбы технологического водоема. По одной из версий, ЧП могло произойти в результате износа тела плотины.

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