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  4. Советник Трампа обвинил окружение Порошенко в краже полутора миллиардов долларов

Советник Трампа обвинил окружение Порошенко в краже полутора миллиардов долларов

, 21:24 17

В Киев прибыл внештатный советник президента США миллиардер Сэм Кислин.

Фото: РИА Новости / Стрингер

Тема:
Украинский кризис 206

В Киев прибыл американский миллиардер, внештатный советник президента США Дональда Трампа Сэм Кислин. В ходе пресс-конференции бизнесмен прямолинейно заявил, что команда Петра Порошенко присвоила полтора миллиарда долларов. Прикрывала эту махинацию, по словам Кисилина, экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на своего корреспондента из столицы Незалежной.

Основатель крупной американской компании Trans Commodities миллиардер Сэм Кислин — в прошлом Семен Кислин — на Украине более известен как бывший заведующий Центральным гастрономом Одессы и один из самых влиятельных членов русскоязычной общины США. Во время президентства Порошенко американскому бизнесмену был запрещен въезд в Незалежную. Сейчас Кислин активно продвигает в массы историю об ужасающей коррупции в стране, в которой повинен недавний лидер Украины.

Это уже не первое обвинение в адрес Петра Порошенко. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-президента Украины обвинили в выводе из Незалежной восьми миллиардов долларов.

Тема:
Украинский кризис 206
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