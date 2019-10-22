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Боевики за сутки обстреляли 15 населенных пунктов в Сирии

, 8:22 Эфирная новость 21

Террористы не намерены соблюдать шаткое перемирие между курдами и турецкими военными.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Xinhua, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4399

В Сирии отряды незаконных вооруженных формирований не оставляют попыток перейти в наступление. По информации российского Центра по примирению враждующих сторон только за прошедшие сутки боевики обстреляли 15 населенных пунктов в провинциях Латакия, Алеппо и Хама. Удары нанесли и по территории Идлибской зоны деэскалации, в зоне которой действует режим прекращения боевых действий. Но судя по всему, соблюдать его террористы не намерены.

Между тем, войска возглавляемой США коалиции на днях покинули свои базы в Ракке и находящийся неподалеку военный аэродром Эт-Табка. Стратегический объект тут же заняли солдаты сирийской армии.

Правда, после ухода американцев аэродром больше напоминает огромную свалку. Корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага передает из Сирии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что студенты Алеппо протестуют против американского присутствия в стране.

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