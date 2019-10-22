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  4. Двое мужчин погибли в результате взрыва в центре Киева

Двое мужчин погибли в результате взрыва в центре Киева

, 23:54 Видео 55

Инцидент произошел на улице Пушкинской. По предварительной информации, взорвалась граната.

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Фото, видео: Facebook / kiev.informator.ua

Тема:
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Взрыв прогремел в центре Киева. Как сообщают местные СМИ, в результате сдетонировавшей гранаты погибли двое мужчин, девушка получила осколочные ранения.

По словам очевидцев, мужчины, сидя на ступеньках бара «Пророк» на улице Пушкинской, рассматривали гранату, в какой-то момент она взорвалась. Двое пострадавших получили ранения, несовместимые с жизнью. Один скончался на месте, второй в машине скорой помощи. Еще одного человека — девушку — госпитализировали. Сейчас место происшествия оцеплено, правоохранители проводят следственные действия.

По предварительной информации, один из мужчин участвовал в боевых действия на Донбассе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нетрезвый дебошир взорвал страйкбольную гранату в подъезде дома в Подмосковье.

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