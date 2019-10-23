В Курской области кладбище стремительно приблизилось к дому пенсионерки

В одном из сел Курской области не могут решить ситуацию с кладбищем. За несколько лет оно разрослось до пугающих размеров и вплотную приблизилось к домам, от окон до ближайшего захоронения — всего несколько метров.

Что делать местным жителям, которым переезд не по карману? Тем временем власти от проблемы открещиваются. На все жалобы — гробовая тишина и нелепые отписки.

Дом, в котором живет пенсионерка, построили еще в прошлом веке. Когда-то он был окружен полями и мельницами. Но земли опустели и их отдали под кладбище. Сейчас Александра Григорьевна — единственный живой человек на всю округу. До ближайших соседей несколько километров. Да и в гости к пенсионерке никто не торопится. Идти придется по дороге, по которой усопших провожают в последний путь.

Ольга Фигура продолжит.