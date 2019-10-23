  1. Пятый канал
  4. В Курской области кладбище стремительно приблизилось к дому пенсионерки

В Курской области кладбище стремительно приблизилось к дому пенсионерки

, 14:22 Эфирная новость 40

Дом, в котором живет пенсионерка, построили еще в прошлом веке. Когда-то он был окружен полями и мельницами. Но земли опустели и их отдали под кладбище.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Matthias Graben; 5-tv.ru

В одном из сел Курской области не могут решить ситуацию с кладбищем. За несколько лет оно разрослось до пугающих размеров и вплотную приблизилось к домам, от окон до ближайшего захоронения — всего несколько метров.

Что делать местным жителям, которым переезд не по карману? Тем временем власти от проблемы открещиваются. На все жалобы — гробовая тишина и нелепые отписки.

Дом, в котором живет пенсионерка, построили еще в прошлом веке. Когда-то он был окружен полями и мельницами. Но земли опустели и их отдали под кладбище. Сейчас Александра Григорьевна — единственный живой человек на всю округу. До ближайших соседей несколько километров. Да и в гости к пенсионерке никто не торопится. Идти придется по дороге, по которой усопших провожают в последний путь.

Ольга Фигура продолжит.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.80
0.17 70.96
0.04
Гороскоп на 23 октября: Весы, вышвырните из жизни все, что не приносит счастье!

Последние новости

15:01
«Провокация»: В Крыму ответили на имитацию США бомбардировки у границ полуострова
14:52
«Музыка — не во имя заработка»: Алексей Чумаков о выступлении в Crocus City Hall
14:43
Четырнадцатилетняя девочка исчезла в Свердловской области
14:22
В Курской области кладбище стремительно приблизилось к дому пенсионерки
14:10
В Европе больше не будет дешевых авиабилетов
14:01
Три человека погибли в страшном ДТП в Вологодской области — фото

Сейчас читают

Гороскоп на 23 октября: Весы, вышвырните из жизни все, что не приносит счастье!
Постройневшая Ирина Пегова показала «семейный портрет» со Станиславом Дужниковым
Звезда клипа «Ленинграда» Алла Михеева сфотографировалась на шпильках в ванной

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев