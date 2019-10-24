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Курды поблагодарили Россию за решение ситуации в Сирии

, 1:18 Эфирная новость 20

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с главнокомандующим «Сирийскими демократическими силами» Мазлумом Абдо.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Vianney Le Caer, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4414

Министр обороны России и начальник Генштаба по видеосвязи обсудили с главнокомандующим «Сирийскими демократическими силами», где основной костяк — курды, как выполняются условия меморандума, разработанного президентами России и Турции.

Сергей Шойгу подчеркнул: отвод курдских формирований, не касается мирных жителей, им не нужно покидать свои дома. Безопасность населения обеспечивает российская военная полиция и сирийские пограничники.

В свою очередь, Мазлум Абдо еще раз поблагодарил президента Владимира Путина и Минобороны России за сохранение безопасности курдского народа и шаги, предпринятые для прекращения боевых действий в регионе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия увеличит количество подразделений полиции на турецко-сирийской границе.

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