Курды поблагодарили Россию за решение ситуации в Сирии

Министр обороны России и начальник Генштаба по видеосвязи обсудили с главнокомандующим «Сирийскими демократическими силами», где основной костяк — курды, как выполняются условия меморандума, разработанного президентами России и Турции.

Сергей Шойгу подчеркнул: отвод курдских формирований, не касается мирных жителей, им не нужно покидать свои дома. Безопасность населения обеспечивает российская военная полиция и сирийские пограничники.

В свою очередь, Мазлум Абдо еще раз поблагодарил президента Владимира Путина и Минобороны России за сохранение безопасности курдского народа и шаги, предпринятые для прекращения боевых действий в регионе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия увеличит количество подразделений полиции на турецко-сирийской границе.