Российская военная полиция принесла северу Сирии успокоение и уверенность в завтрашнем дне

Российский сценарий может стать своеобразной моделью разрешения региональных и национальных кризисов. И что важно — моделью дипломатической, без взрывов и выстрелов. Здесь важны гибкость и умение слушать. Умение работать сообща.

А еще способность запускать самые сложные процессы исходя из нынешних реалий. При этом желательно не делить мир на черное и белое и уходить от стереотипов. Российско-турецкий меморандум еще будут изучать в школах. Но самое главное, что на Ближнем Востоке смолкло оружие. Корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага — прямо из Сирии, где все уже живут по-новому.

Передовые части Сирийской Арабской армии прочно закрепились на только что освобожденном севере страны. Впервые за долгие годы здесь почти не слышны выстрелы и разрывы.

Майор Хейри Рустам, командир артиллерийского соединения Сирийской Арабской Армии: «Нас сюда отправило командование вооруженных сил для поддержки наших войск в Менбидже. Мы с этой позиции сможем наиболее эффективно поддержать нашу армию».

А уже в среду сюда вошла наша военная полиция. Обеспечение мира и порядка теперь полностью на их плечах. Но характерные нашивки на рукавах и береты в давно освобожденных провинциях Сирии заслужили уважение. А новости здесь разносятся быстро, так что встречали наших военных, как истинных защитников.

С началом работы военной полиции обстановка в городе стала заметно спокойнее. Школы, больницы и даже магазины вернулись к привычному режиму работы. И что интересно, сами местные жители отмечают, что пастухи перестали бояться выпускать скот на улицы. Отары можно встретить почти все время на окраинах города.

Пастух Джамиил Эб-Батти показывает новенький загон для птицы. Построил недавно, птицу купил на рынке. Небольшое домашнее хозяйство сегодня главный источник заработка для его семьи. А ведь до прихода в этот регион террористов у него была целая ферма. Но все отняли.

Джамиил Эб-Батти, пастух: «Мы обычные крестьяне, скот и птица наш хлеб! Когда здесь был ИГ*, у нас все забрали. Сейчас наконец-то мир, мы дома. И я очень рад — вчера купил индюшек».

Джамиил домой вернулся не сразу. Даже когда узнал, что курдские отряды самообороны выбили отсюда ИГ*, все равно боялся. Спокойно здесь стало только сейчас, когда над блокпостами появились флаги Сирии, а мост через Евфрат перестал быть условной линией соприкосновения.

Одна из самых важных точек патрулирования — мост через Евфрат. По воронкам и повреждениям не сложно представить, какие ожесточенные бои велись здесь в прошлом. Теперь же военная полиция и армия Сирийской Арабской Республики делают все, чтобы поддерживать здесь мир.

Дальше дорога на Кобани — северная граница с Турцией. Долгое время шли переговоры о том, чтобы передать здешнюю военную базу под контроль правительственных войск и военной полиции.

Но советчики из-за океана делали все, чтобы курды и сирийцы не могли сесть за стол переговоров. Теперь американцы позорно бежали из региона, и риторика глав местных отрядов самообороны заметно смягчается.

Исторический момент — министр гражданской обороны Сирийских Демократических сил показывает территорию военной базы. С этого момента она под контролем военной полиции. Можно сказать, Осман Шейх Хасан практически вручает нашему генералу ключи от города.

Осман Шейх Хасан, министр гражданской обороны Сирийских Демократических сил: «Согласно нашим договоренностям мы предоставляем этот объект российским военным, для того чтобы они могли разместить здесь свои подразделения. Мы понимаем, насколько важно, что сюда пришли русские военные, и готовы сотрудничать».

Забор по периметру буквально изрешечен. Здесь бомбили и обстреливали не только военные объекты. Жилым кварталам доставалось не меньше. Теперь же местные верят, что смогут крепко спать ночами.

Денис Кулага, корреспондент: «Прямо на наших глазах курды в прямом смысле слова собирают вещи и готовят базу к передачи российской военной полиции. Здесь еще, конечно, осталось немного военной техники. Но и ее должны убрать в считанные часы».

Со временем патрулирования на севере Сирии станет еще шире.

Игорь Серицкий, представитель командования российской группировки войск в САР: «Подразделения российской военной полиции приступили к патрулированию вдоль сирийско-турецкой границы. Мы находимся в двух километрах от города Айн-эль-Араб».

Уже действующие в регионе патрули скоро будут усилены. Базу полностью укомплектуют и переведут в боевой режим. Для этого на авиабазу Хмеймим прибывают новые отряды военной полиции. И сразу отсюда — на север, обеспечивать спокойствие тех, кто восемь лет жил, практически, в оккупации.

Ранее Небензя поинтересовался у США и ЕС, когда они что-то сделают для сирийского народа.

* — запрещена в РФ.