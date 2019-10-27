Штормовой ветер нарушил электроснабжение в пяти районах Новгородской области

Сильный ветер нарушил энергоснабжение в пяти центральных районах Новгородской области. Как сообщает Интерфакс Северо-Запад со ссылкой на областное правительства, без света остались около девяти тысяч жителей региона.

«Сведения о погибших и травмированных оперативным службам пока не поступали», — цитирует агентство представителя администрации Новгородской области.

Сейчас скорость ветра порывами достигает в регионе 27 метров в секунду. Несмотря на сложные погодные условия, энергетики продолжают восстановительные работы в особом режиме.

По словам представителя Новгородского филиала «Россети Северо-Запад» Анатолия Круглова, наиболее сложная обстановка сложилась в пяти центральных районах области.

При этом социально-значимые объекты не обесточены. Информации о ЧП, вызванных отсутствием энергоснабжения, пока нет.

«Ремонтами в настоящее время занимаются 15 бригад. Их работа осложняется порывами ветра до 25 метров в секунду, темнотой и ветровалами», — отметил Круглов.

Когда в регионе будет восстановлено энергоснабжение не уточняется. Синоптики пока не обещают улучшения погодных условий в Новгородской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сильный ветер оставил без света около семи тысяч жителей Псковской области.