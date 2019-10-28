Из рекордного тепла в снегопады. Северо-запад России во власти атлантического циклона. На огромную территорию обрушились сильнейшие ветры, ливни и снегопад.

В Псковской области из-за урагана без света остались тысячи жителей, обесточены около полусотни населенных пунктов. Скорость ветра местами достигала 25 метров в секунду. В областном центре ураган повалил десятки деревьев, сорвал рекламные щиты. В городе за сутки выпала четверть месячной нормы осадков.

Накрыл шторм и Великий Новгород. Из-за поваленных деревьев было прервано железнодорожное сообщение с Северной столицей. На устранение преграды и восстановление поврежденной контактной сети ушло более четырех часов.

Ну а в Северную столицу и Ленинградскую область циклон принес первый снегопад. В регионе резко похолодало. Столбик термометра опустился ниже нулевой отметки.

В Карелии на скользкой дороге не справился с управлением водитель автобуса с детьми. Машина вылетела с трассы и съехала в кювет. В салоне в этот момент находились 18 детей и четверо взрослых. В результате ДТП никто не пострадал.