  1. Пятый канал
  4. На Северо-запад России обрушились ураганы со снегопадом — видео

На Северо-запад России обрушились ураганы со снегопадом — видео

, 7:15 Эфирная новость 36

Плохая погода стала причиной отключения электричества в Псковской и Новгородской областях. Скользкая дорога чуть не привела к трагедии в Карелии.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Oliver Brandt; 5-tv.ru

Тема:
Погода 4063

Из рекордного тепла в снегопады. Северо-запад России во власти атлантического циклона. На огромную территорию обрушились сильнейшие ветры, ливни и снегопад.

В Псковской области из-за урагана без света остались тысячи жителей, обесточены около полусотни населенных пунктов. Скорость ветра местами достигала 25 метров в секунду. В областном центре ураган повалил десятки деревьев, сорвал рекламные щиты. В городе за сутки выпала четверть месячной нормы осадков.

Накрыл шторм и Великий Новгород. Из-за поваленных деревьев было прервано железнодорожное сообщение с Северной столицей. На устранение преграды и восстановление поврежденной контактной сети ушло более четырех часов.

Ну а в Северную столицу и Ленинградскую область циклон принес первый снегопад. В регионе резко похолодало. Столбик термометра опустился ниже нулевой отметки.

В Карелии на скользкой дороге не справился с управлением водитель автобуса с детьми. Машина вылетела с трассы и съехала в кювет. В салоне в этот момент находились 18 детей и четверо взрослых. В результате ДТП никто не пострадал.

Тема:
Погода 4063
28 окт
Сильный ветер повалил дорожные знаки в московском «Шереметьево»
28 окт
Петербургская «Ласточка» застряла по дороге в Великий Новгород
27 окт
Штормовой ветер нарушил электроснабжение в пяти районах Новгородской области
27 окт
Сильный ветер оставил без света около семи тысяч жителей Псковской области
27 окт
Осень, прощай! В Петербург пришла первая метель
25 окт
В регионах России стремительно ухудшается погода
24 окт
«Солнечный ветер» вызвал мощную магнитную бурю
24 окт
Переплюнул Пекин: Киев накрыл густой смог — видео
22 окт
Россию накрыли сильнейшие снегопады
22 окт
Японии угрожают два мощных урагана

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.00
0.14 71.12
-0.02
Гороскоп на 28 октября: Девы, отложите-ка дела на минуточку!

Последние новости

7:30
Океанографическое судно «Адмирал Владимирский» в декабре отправится в поход в Антарктиду
7:23
«Психанула»: Марина Федункив показалась фанатам в непривычном образе
7:15
На Северо-запад России обрушились ураганы со снегопадом — видео
7:07
«Внимание на задний план!»: танец сына Королевой покорил сеть
7:01
«Пусть хоть на пузе у меня пляшет»: Кокляев о подготовке к бою с Емельяненко
6:55
Сильный ветер повалил дорожные знаки в московском «Шереметьево»

Сейчас читают

Гороскоп на 28 октября: Девы, отложите-ка дела на минуточку!
День Евфимия Солунского: что категорически нельзя делать 28 октября
Захарова прокомментировала заявление Билецкого после визита Зеленского в Золотое

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев