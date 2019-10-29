Вашингтон обещает обнародовать видео уничтожения аль-Багдади «в ближайшие дни»

В Вашингтоне пообещали опубликовать видеозаписи и фотографии спецоперации американских военных по уничтожению главаря террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади. Об этом было заявлено на совместной пресс-конференции главы Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли и министра обороны США Марка Эспера.

«Мы вели фото- и видеосъемку. Материалы проходят сейчас процесс рассекречивания. Вы увидите съемку в ближайшие дни», — приводит слова Милли ТАСС.

Накануне, как сообщал 5-tv.ru президент США Дональд Трамп объявил, что аль-Багдади мертв, и что он лично наблюдал за ходом операции американских войск в сирийской провинции Идлиб в прямом эфире. По словам Трампа, террорист активировал пояс смертника, пытаясь скрыться от преследования в тоннеле. В Минобороны России заявили, что достоверной информацией о гибели главаря ИГ* не располагают.

* — организация запрещена в РФ.