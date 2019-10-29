США намерены поддерживать контроль за нефтяными месторождениями в Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США намерены поддерживать контроль над нефтяными месторождениями в Сирии, а тем, кто будет им угрожать, американские вооруженные силы «дадут серьезный ответ». Об этом сообщает «Экономика сегодня».

«Когда (лидер террористической группировки ИГ* — Прим. ред.) Аль-Багдади был жив, эти месторождения были источником финансовых ресурсов террористов, поддерживая его операции», — отметил министр обороны Соединенных Штатов.

По словам Эспера, Вашингтон не будет допускать на указанные территории российских представителей и сирийских военных. Цель США — обеспечение доступа к нефтяным месторождениям союзным курдским формированиям «Сирийских демократических сил» (SDF).

В свою очередь, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев отметил, что контролировать нефтяные месторождения должны власти Республики. А заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский накануне заявил, что американское военное присутствие в регионе приведет к разграблению народа САР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные обустроили новую базу в Сирии.

* — запрещена в РФ.