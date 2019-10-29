Долгожданное событие! Понтонный мост через Евфрат соорудили в Сирии

В Сирии завершилось строительство первого моста через реку Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор. Его возводили сирийские военные при помощи российских специалистов. Переправа соединила не только два берега — целые семьи.

Мост, соединяющий эти части региона разбили боевики. Исмаил Аляб Абрахман говорит, видится со своими детьми всего два раза в месяц, ведь работает он тут, а, чтобы добраться домой, необходимо проехать больше 150 километров до ближайшей переправы. А там еще и пробка на въезде. Несколько раз возведение понтонного моста откладывали. Течение Евфрата уж слишком сильное — достигает четырех метров в секунду.

На открытии — сотни человек по обе стороны реки. Для них это действительно исторический момент — знак возвращения к мирной жизни.

Почему мост не удалось построить раньше, знает Денис Кулага.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские военные обустроили новую базу в Сирии.