Минобороны РФ опровергает обстрел российских военных полицейских у границ Турции

Минобороны РФ опровергли сообщения о ранении российских военных у границ Турции и Сирии. По данным ведомства, взрыв неустановленного предмета произошел во время подготовки к встрече российских и турецких военных.

В Министерстве обороны назвали этот инцидент провокацией.

«Распространяемая в социальных сетях информация о якобы имевшем место обстреле подразделения российской военной полиции на пункте перехода Дербисия сирийско-турецкой границы не соответствует действительности», — сообщили представители Центра по примирению сторон в Сирии.

Ранее агентство SANA писало о ранении шести мирных жителей в результате обстрела у границ Сирии и Турции, однако официального подтверждения этой информации не было.