  1. Пятый канал
  4. Минобороны РФ опровергает обстрел российских военных полицейских у границ Турции

Минобороны РФ опровергает обстрел российских военных полицейских у границ Турции

, 16:39 17

В ведомстве сообщили, что на севере Сирии прогремел взрыв неустановленного устройства.

Фото: РИА Новости /Максим Блинов

Тема:
Война в Сирии 4434

Минобороны РФ опровергли сообщения о ранении российских военных у границ Турции и Сирии. По данным ведомства, взрыв неустановленного предмета произошел во время подготовки к встрече российских и турецких военных.

В Министерстве обороны назвали этот инцидент провокацией.

«Распространяемая в социальных сетях информация о якобы имевшем место обстреле подразделения российской военной полиции на пункте перехода Дербисия сирийско-турецкой границы не соответствует действительности», — сообщили представители Центра по примирению сторон в Сирии.

Ранее агентство SANA писало о ранении шести мирных жителей в результате обстрела у границ Сирии и Турции, однако официального подтверждения этой информации не было.

Тема:
Война в Сирии 4434
29 окт
Агенство SANA сообщило об обстреле военного патруля на границе Турции и Сирии
29 окт
Долгожданное событие! Понтонный мост через Евфрат соорудили в Сирии
29 окт
США намерены поддерживать контроль за нефтяными месторождениями в Сирии
29 окт
Вашингтон обещает обнародовать видео уничтожения аль-Багдади «в ближайшие дни»
28 окт
Российские военные обустроили новую базу в Сирии — видео
27 окт
Минобороны РФ не известно о якобы оказании содействия США в уничтожении аль-Багдади
27 окт
«Это было, как смотреть кино»: Трамп раскрыл детали ликвидации главаря ИГ*
27 окт
Трамп может заявить об убийстве главы ИГ* Абу Бакра аль-Багдади
27 окт
Как семичасовая встреча Путина и Эрдогана изменила мир
27 окт
Эрдоган пригрозил курдам новой военной операцией в Сирии

Читайте также

+7° Днём +12°
Ночью +6°
63.83
-0.04 70.78
-0.06
Гороскоп на 29 октября: Близнецы, готовьте свадебные приглашения!

Последние новости

16:50
Известного иркутского политика избили неизвестные
16:39
Минобороны РФ опровергает обстрел российских военных полицейских у границ Турции
16:34
Ополченцы ЛНР начали отводить силы и средства из района Золотого
16:27
Путин открыл памятник Евгению Примакову у здания МИД РФ — видео
16:18
В деле кущевской ОПГ появился еще один потерпевший
16:07
Обыски у подрядчика систем безопасности «Газпром Арены» проходят в Петербурге

Сейчас читают

«Вызывайте мне скорую!» Варнава ушла в отрыв на концерте Иды Галич
«Впрыснуть бордо»: Пегову в деловом костюме сравнили с нимфой — фото
Гороскоп на 29 октября: Близнецы, готовьте свадебные приглашения!

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев