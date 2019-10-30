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  4. Владимир Путин приветствовал решение Дании по «Северному потоку — 2»

Владимир Путин приветствовал решение Дании по «Северному потоку — 2»

, 22:11 Видео 96

По словам российского президента, страна повела себя как «ответственный участник международного общения».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Soeren Stache; 5-tv.ru

Тема:
Северный поток — 2 162

Москва приветствует выдачу Данией разрешения на строительство на своей территории газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил Владимир Путин на брифинге по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште.

«Да, действительно, когда мы сюда прилетели, узнали, что датские власти выдали разрешение на работу в своей исключительной экономической зоне. Мы приветствуем такое решение», — сказал Путин.

По словам российского президента, Дания повела себя как «ответственный участник международного общения», защищающий свой суверенитет и свои интересы, а также интересы своих европейских партнеров, которые «крайне заинтересованы» в увеличении поставок российских углеводородов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, датское энергетическое агентство объявило, что выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку «Северного потока — 2» в территориальных водах Дании. Магистраль пройдет юго-восточнее острова Борнхольм. Этого решения Россия ждала с 2017 года.

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