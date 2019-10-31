Российская военная полиция вышла на маршрут патрулирования в Сирии. Вместе с турецкими коллегами вдоль границы им предстоит обследовать около 160 километров дорог. В одном строю стрелки, водители, медики и саперы — на всякий случай.

Три «тигра» и один БТР — экипаж патрульно-боевой. Хотя задачи перед ними стоят вполне мирные — обеспечить раз и навсегда покой на сирийско-турецкой границе. Примерно пять часов в пути, и почти везде гравийная дорога, колонна то приближается, то отдаляется от границы, но не дальше чем на 10 километров.

В крупные города патруль не заезжает, пересекает мелкие населенные пункты. Раньше все дома в них были заброшены, а сейчас сюда потихоньку возвращается жизнь. Эта небольшая деревня совсем недавно оправилась от бесконечных бомбежек. Люди ждут, что вернутся врачи. Они надеются, что снова заработают школы. Ведь с тех пор, как по региону стал курсировать наш военный патруль, здесь потихоньку стали забывать страшное слово «война».

Подробности в репортаже Дениса Кулаги.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, о создании зоны безопасности на границе Сирии и Турции и совместном патрулировании границы договорились 22 октября в Сочи Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. По условиям соглашения, Турция приостановила военную операцию в Сирии, а курдские вооруженные подразделения отошли вглубь страны.