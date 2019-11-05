От Калининграда до Владивостока! Как в России отметили День народного единства

Россия отметила День народного единства. В разных уголках страны состоялись не только официальные мероприятия с концертами, также были устроены народные гуляния и флешмобы.

Так, в Тюмени, к примеру, моржи в честь праздника устроили массовое обливание ледяной водой — настоящая русская забава, к тому же, погода в Сибири уже зимняя.

В Амурской области жители одного из сел собрались вместе, чтобы изобразить солнце, как символ мира и душевной теплоты. В Липецке состоялся традиционный фестиваль исторической реконструкции. А на Сахалине отметили праздник с пользой для здоровья и устроили массовый забег.

Ну а в Ярославле в День народного единства открыли памятник Минину и Пожарскому — уже третий в стране. Монумент установили в историческом центре города и он сразу получил звание «народного» — деньги на скульптуру собирали всем городом.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как звезды поздравляли страну с Днем народного единства.