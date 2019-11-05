День народного единства: в Москве отметили самый молодой государственный праздник

День народного единства считается самым молодым государственным праздником. В 2019-м его отметили в 15 раз. Но мало кто знает, что освобождение Москвы от польских захватчиков широко отмечали еще в XVII веке.

Причем это был поистине народный праздник, который отменили только при советской власти. В наши дни главные торжества, как и до революции, проходили в Москве. Корреспондент Николай Иванов расскажет подробнее в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как отмечали День народного единства в других городах страны. В каждом уголке России от Калининграда до Владивостока прошли концерты и массовые гуляния.