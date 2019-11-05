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  4. День народного единства: в Москве отметили самый молодой государственный праздник

День народного единства: в Москве отметили самый молодой государственный праздник

, 6:48 Эфирная новость 15

Глава государства Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому и вручил ордена Дружбы иностранным гражданам и премию за вклад в укрепление единства российской нации.

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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, 5-tv.ru

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День народного единства 6

День народного единства считается самым молодым государственным праздником. В 2019-м его отметили в 15 раз. Но мало кто знает, что освобождение Москвы от польских захватчиков широко отмечали еще в XVII веке.

Причем это был поистине народный праздник, который отменили только при советской власти. В наши дни главные торжества, как и до революции, проходили в Москве. Корреспондент Николай Иванов расскажет подробнее в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как отмечали День народного единства в других городах страны. В каждом уголке России от Калининграда до Владивостока прошли концерты и массовые гуляния.

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День народного единства 6
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