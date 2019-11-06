Армия Сирии взяла под контроль нефтяное месторождение

Сирийские войска впервые за много лет восстановили контроль над месторождением нефти на северо-востоке страны. Об этом сообщают местные журналисты. Кто раньше занимал скважину — пока не уточняется.

Ранее власти Сирии заявили о намерении вернуть все нефтяные месторождения, которые были оккупированы боевиками. Это стало ответом на строительство новых баз США в арабской республике и планы отправить туда своих военных. Якобы для охраны объектов добычи черного золота от террористов.

Наша страна расценила этот шаг Вашингтона, как предлог, чтобы оставить свои войска в Сирии. Такие действия, отметили в российском МИД, противоречат международному праву.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что США строят две новые военные базы в богатом нефтью районе Сирии.