  1. Пятый канал
  4. Армия Сирии взяла под контроль нефтяное месторождение

Армия Сирии взяла под контроль нефтяное месторождение

, 9:40 Эфирная новость 44

Военнослужащие смогли восстановить контроль над нефтяным объектом на северо-востоке страны.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © Gu Yue, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4445

Сирийские войска впервые за много лет восстановили контроль над месторождением нефти на северо-востоке страны. Об этом сообщают местные журналисты. Кто раньше занимал скважину — пока не уточняется.

Ранее власти Сирии заявили о намерении вернуть все нефтяные месторождения, которые были оккупированы боевиками. Это стало ответом на строительство новых баз США в арабской республике и планы отправить туда своих военных. Якобы для охраны объектов добычи черного золота от террористов.

Наша страна расценила этот шаг Вашингтона, как предлог, чтобы оставить свои войска в Сирии. Такие действия, отметили в российском МИД, противоречат международному праву.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что США строят две новые военные базы в богатом нефтью районе Сирии.

Тема:
Война в Сирии 4445
6 нояб
Трамп одобрил расширение военной миссии США по защите нефти в Сирии
5 нояб
США строят две новые военные базы в богатом нефтью районе Сирии
5 нояб
Появилась информация о задержании турецкими властями старшей сестры лидера ИГ*
3 нояб
«Я тебя породил, я тебя и убью»: вокруг ликвидации «террориста № 1» аль-Багдади вопросов все больше
1 нояб
Захарова: «Белые каски» готовят в Сирии новые провокации с химоружием
31 окт
Российская военная полиция вышла на маршрут патрулирования в Сирии
30 окт
Эрдоган: Турция оставляет за собой право возобновить операцию против курдов
30 окт
Лавров прокомментировал планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии
30 окт
В Женеве готовятся к запуску работы Сирийского конституционного комитета
29 окт
Шойгу: Отвод курдских отрядов на северо-востоке Сирии завершен досрочно

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.25
-0.78 70.42
-1.06
Гороскоп на 6 ноября: Львы, настало время пить шампанское!

Последние новости

10:53
В Петербурге стремительно разрушается Петропавловская крепость
10:41
Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»
10:36
Видео: дочь Витаса сразила жюри китайского шоу талантов пением и нунчаками
10:28
Комитет нацбезобасности Таджикистана: на погранзаставу напали боевики ИГ*
10:27
Видео: В Ираке продолжаются массовые протесты
10:15
Видео: генетики назвали новую опасность курения

Сейчас читают

Гороскоп на 6 ноября: Львы, настало время пить шампанское!
Екатерина Стриженова призналась, как ей удалось стать «худышкой»
Директор Борисоглебского мясокомбината застрелил на охоте своего водителя

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев