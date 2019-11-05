США строят две новые военные базы в богатом нефтью районе Сирии

США начали строительство двух военных баз в богатом нефтью районе Сирии. Как сообщает турецкое информационное агентство Anadolu, новые базы строятся на месте дислокации 113 бригады сирийских войск ПВО на севере провинции Дейр-эз-Зор и в районе Аль-Сур.

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По данным агентства, в район доставлено много строительной техники, а также от 250 до 300 американских солдат, бронетехника, тяжелое оружие и боеприпасы. Кроме того, сообщается, что в пятницу, после того как Турция приостановила операцию «Источник мира» в Сирии, американские войска возобновили военное патрулирование нефтяных месторождений на северо-востоке страны.

В конце октября, как сообщал 5-tv.ru, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты намерены охранять нефтяные месторождения в Сирии и пресекать любые попытки взять их под контроль. Дональд Трамп в свою очередь объяснял необходимость присутствия американских военных в этом районе защитой месторождений от боевиков. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова Трампа, назвал эти действия США незаконными и противоречащими международному праву.