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  4. «Ариведерчи»: очевидцы сняли на видео огромный водяной смерч в Генуе

«Ариведерчи»: очевидцы сняли на видео огромный водяной смерч в Генуе

, 17:08 22

Кадрами очень редкого природного явления, сделанными с разных ракурсов, пользователи активно делятся в интернете.

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Фото, видео: YouTube / Mike G., fabriq, video virali divertenti

Тема:
Погода 4079

Очевидцы засняли на видеокамеры большой водяной смерч в итальянском городе Генуя. Кадрами с редким природным явлением пользователи активно делятся в интернете.

Видео дает понять, что смерч находится неподалеку от побережья. Огромная воронка протянулась от неба до самой поверхности моря. Скорее всего, торнадо образовался из-за резкого перепада температур.

Подобные водяные смерчи происходят довольно редко. Некоторых необычное природное явление напугало. Так, в конце одного из роликов оператор громко попрощался со зрителями.

«Ариведерчи», — сказал он.

В комментариях нашелся пользователь, который присоединился к апокалиптическому настроению очевидца.

«Не хватает только акул, и это был бы идеальный шаркнадо (Shark на английском языке означает „акула“ — Прим.ред)», — написал он

Ранее 5-tv.ru публиковал видео со смерчем над Финским заливом. На кадрах видно, как над водной гладью образовалась воронка.

Тема:
Погода 4079
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