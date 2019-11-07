«Ариведерчи»: очевидцы сняли на видео огромный водяной смерч в Генуе

Очевидцы засняли на видеокамеры большой водяной смерч в итальянском городе Генуя. Кадрами с редким природным явлением пользователи активно делятся в интернете.

Видео дает понять, что смерч находится неподалеку от побережья. Огромная воронка протянулась от неба до самой поверхности моря. Скорее всего, торнадо образовался из-за резкого перепада температур.

Подобные водяные смерчи происходят довольно редко. Некоторых необычное природное явление напугало. Так, в конце одного из роликов оператор громко попрощался со зрителями.

«Ариведерчи», — сказал он.

В комментариях нашелся пользователь, который присоединился к апокалиптическому настроению очевидца.

«Не хватает только акул, и это был бы идеальный шаркнадо (Shark на английском языке означает „акула“ — Прим.ред)», — написал он

Ранее 5-tv.ru публиковал видео со смерчем над Финским заливом. На кадрах видно, как над водной гладью образовалась воронка.