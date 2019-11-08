Ольга Бузова заинтриговала цитатой о любви от Сергея Бодрова

Ольга Бузова выложила фотографию с шикарным букетом в Instagram. В описание телеведущая поместила цитату из письма Сергея Бодрова, адресованного жене Светлане.

«Я не знаю, как заканчивается любовь. Если любовь заканчивается, видимо, это не она». Я согласна», — пишет Бузова.

Instagram @buzova86

Звезде в очередной раз удалось заинтриговать своих подписчиков.

«Ой, а дай я угадаю от кого цветочки?»

«Да забудь ты уже этого Тарасова и начни жизнь с чистого листа! Выходи замуж за достойного!»

«Мне одному кажется, что Оля и Дава чего-то мутят?» — пишут фанаты телеведущей в комментариях.

Блогер Давид Манукян снова подогрел слухи о романе с Ольгой Бузовой. Он оставил под публикацией звезды нежный комментарий.

«Значит, все впереди».

С Манукяном телеведущую связывают особенные отношения. Ольга и Давид познакомились во время съемок клипа «Лайкер». В ходе работы певица и популярный блогер сразу нашли общий язык, что позволило отснять ролик буквально за один день.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова снялась в юмористическом видео Давида Манукяна.