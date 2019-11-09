Видео: в развлекательном центре Челябинска на глазах у детей вспыхнул пожар

В досуговом центре Челябинска «Импульс» на глазах у толпы школьников произошел пожар, сообщает ГТРК «Южный Урал». Пламя вспыхнуло в кинотеатре 8 ноября. На любительских кадрах видно, что загорелся аппарат для воздушной кукурузы. По рассказам очевидцев, машина заискрила, и искры попали на попкорн.

Сотрудники комплекса пытались потушить пламя водой и газировкой. При этом они не приняли меры для эвакуации детей. Как уточняется, в тот момент в помещении находились учащиеся с пятого по седьмой классы, которые пришли на киносеанс.

Увиденное вызвало возмущение у родителей школьников. Многие отметили халатность персонала и вспомнили прошлогодний пожар в кемеровском ТРК «Зимняя вишня». Люди обратили внимание, что у автомата лопнуло стекло — уже это должно было побудить охрану увести с места детей. Кроме того, не сработала пожарная сигнализация. По мнению родителей, это веский повод проверки «Импульса» на соблюдение норм пожарной безопасности.

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