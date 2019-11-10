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«Я думала о своих собаках»: Ольга Бузова рассказала, как выбирала квартиру

, 14:18 | Алиса Маркова Видео 118

Последние три года звезда живет в съемном жилье.

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Фото, видео: Instagram @buzova86, 5-tv.ru

Тема:
Ольга Бузова 668

Известная российская поющая телеведущая, звезда «Дома-2» Ольга Бузова в 2016 году развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым. В их общий дом, в который артистка вкладывала не только душу, но и свои деньги, звезда так и не въехала. Последние три года звезда живет в съемной квартире.

«Я никогда этого не стеснялась, не стыдилась. Кстати, когда я переезжала, снимала квартиру, вот тогда мне было все равно где жить. Я на самом деле узнала, на каком этаже живу, только спустя полгода. Я просто в состоянии нестояния туда приезжала. И тогда я квартиру выбирала исключительно, чтобы было место, где гулять с собаками. То есть я о себе не думала, а думала о своих собаках», — с грустью вспоминает девушка.

Для Бузовой ее шпиц Челси и йоркширский терьер Ева как дети. Их Ольге подарил бывший муж. Недавно певица объявила: она наконец-то приобрела свою недвижимость. Стоимость квартиры мечты — 120 миллионов рублей.

«Почему я не решалась на покупку и не хотела брать кредиты — потому что я живу и всегда жила по средствам, по карману. И пока я не накопила соответствующую сумму на квартиру своей мечты, я даже не занималась поиском», — рассказала Ольга Бузова в интервью «Светской хронике».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Бузова рассказала, какими качествами должен обладать идеальный мужчина.

Тема:
Ольга Бузова 668
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