Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию на Украине

Ситуацию на Украине и вопросы урегулирования конфликта в Донецкой и Луганской областях обсудили по телефону Владимир Путин и Ангела Меркель. Как сообщается на официальном сайте Кремля, беседа состоялась по инициативе германской стороны.

«Проведено обстоятельное обсуждение вопросов урегулирования ситуации на Украине, в частности с учетом подписанной в Контактной группе представителями Киева, Донецка и Луганска „формулы Штайнмайера“, а также разведения вооруженных сил и средств на „пилотных“ участках в районе населенных пунктов Станица Луганская и Золотое и начала этого процесса у села Петровское», - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Путин и Меркель отметили важность полного и неукоснительного соблюдения согласованного в 2015 году «Комплекса мер» по выполнению Минских соглашений и других договоренностей, направленных на урегулирование внутриукраинского конфликта. Они также подчеркнули необходимость закрепить особый статус Донбасса в украинском законодательстве.

«Подтвержден настрой на дальнейшую координацию усилий России и Германии в „нормандской четверке“, в том числе в плане подготовки возможного саммита в этом формате», — сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора обсуждался также вопрос трехсторонних переговоров по условиям транзита российского газа через Украину с участием представителей Москвы, Киева и ЕС.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 28 октября Владимир Путин и Ангела Меркель, так же по телефону, обменялись мнениями о продолжении транзита российского газа через Украину в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия текущего контракта.