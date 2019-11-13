«Легенда!»: Бузова нежно взяла за руку Стоянова и посвятила ему пост

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова приятно удивила поклонников, опубликовав фото с актером Юрием Стояновым. На снимке пара позирует на фоне новогодних декораций. На одном из кадров артисты широко улыбаются друг другу, а на другом звезда держит своего коллегу за руку.
В подписи к посту исполнительница пояснила, что у нее со Стояновым состоялась не просто встреча. Легенда шоу «Городок» стал ее новым партнером по проекту. Бузова снялась в его юмористическом шоу, по завершению которого знаменитости сделали совместные фотографии.
Подробности нового выпуска передачи Стоянова пока держатся в секрете. Известно лишь, что артист исполнит роль телохранителя. Также, судя по антуражу снимков, можно предположить, что передача выйдет ближе к Новому году.
Фанаты поддержали Бузову в ее карьерных стартапах и пожелали никогда не останавливаться на достигнутом. По мнению подписчиков, побывать на одной съемочной площадке со Стояновым — это уже успех.
«Легенда!»
«Как красиво, так сказочно! Олечка вы такая умничка!»
«Ждем выпуск!»
«Вместе со Стояновым! Просто огонь!» — восхищались фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ольга Бузова выбирала квартиру.