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«Легенда!»: Бузова нежно взяла за руку Стоянова и посвятила ему пост

, 7:42 | Карина Бернтгольц Фото 10

На своей странице в Instagram поющая телеведущая пояснила, что актер стал ее партнером по новому телепроекту.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 670

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова приятно удивила поклонников, опубликовав фото с актером Юрием Стояновым. На снимке пара позирует на фоне новогодних декораций. На одном из кадров артисты широко улыбаются друг другу, а на другом звезда держит своего коллегу за руку.

В подписи к посту исполнительница пояснила, что у нее со Стояновым состоялась не просто встреча. Легенда шоу «Городок» стал ее новым партнером по проекту. Бузова снялась в его юмористическом шоу, по завершению которого знаменитости сделали совместные фотографии.

Instagram @buzova86

Подробности нового выпуска передачи Стоянова пока держатся в секрете. Известно лишь, что артист исполнит роль телохранителя. Также, судя по антуражу снимков, можно предположить, что передача выйдет ближе к Новому году.

Фанаты поддержали Бузову в ее карьерных стартапах и пожелали никогда не останавливаться на достигнутом. По мнению подписчиков, побывать на одной съемочной площадке со Стояновым — это уже успех.

«Легенда!»

«Как красиво, так сказочно! Олечка вы такая умничка!»

«Ждем выпуск!»

«Вместе со Стояновым! Просто огонь!» — восхищались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ольга Бузова выбирала квартиру.

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